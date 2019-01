© foto di Federico Gaetano

Come riporta il portale rumeno Telekom Sport, il Torino avrebbe fatto un'offerta da circa 5 milioni di euro al Craiova - club allenato da Devis Mangia - per il centrocampista offensivo Alex Mitrita, autore di 12 reti e 4 assist in stagione. Il giocatore, classe 1995, è già noto al pubblico italiano per aver disputato due stagioni con la maglia del Pescara. Per lui anche 15 presenze e 1 rete in Serie A, nella stagione 2016-17, prima del ritorno in patria. Il club proprietario del cartellino chiede però circa 8 milioni; in ogni caso, per il Craiova sarebbe un trasferimento-record.