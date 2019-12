Torino, dalla Spagna: il Siviglia punta Izzo e Zaza per gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Siviglia pronto ad investire in maniera importante sul mercato di gennaio. Con un occhio privilegiato all'Italia. Stando a quanto riportato da AS, infatti, il club andaluso avrebbe messo nel mirino due elementi del Torino come Armando Izzo e Simone Zaza. A tal proposito un emissario del Siviglia era presente al Bentegodi per la sfida dei granata in casa dell'Hellas Verona.