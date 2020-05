Torino, dalla Spal c’è anche l’idea Strefezza

La scelta di Davide Vagnati come nuovo direttore sportivo del Torino apre a scenari di mercato che potrebbero coinvolgere diversi profili che hanno fatto la fortuna della Spal nel recente passato. Un’associazione di idee che ha portato per esempio Leonardo Semplici ad entrare nella lista dei candidati per un’ipotetica sostituzione di Moreno Longo sulla panchina dei granata, ma che secondo l’edizione odierna di Tuttosport potrebbe non rappresentare l’unica trattativa sull’asse Torino-Ferrara. Altro giocatore monitorato con attenzione sarebbe infatti Gabriel Strefezza: l’italo brasiliano si è infatti messo in luce per qualità tecniche e duttilità d’impiego, andando a rappresentare un obiettivo interessante per la costruzione del Torino che verrà.