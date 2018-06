Torino, Damascan in bilico: serve il passaporto comunitario

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino potrebbe sciogliere l'accordo per Vitalie Damascan, attaccante dello Sheriff Tiraspol acquistato già da tempo dai granata. Il calciatore dovrà ricevere il passaporto comunitario (rumeno) per essere tesserato, altrimenti i granata avrebbero davanti due alternative: sciogliere l'accordo oppure dare una deroga agli avvocati del giocatore per trovare una soluzione. A spiegarlo è Tuttosport.