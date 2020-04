Torino, Damascan può essere riscattato dal Fortuna Sittard. Incerto il futuro di Boye

Analizzando il mercato del Torino, La Gazzetta dello Sport sottolinea in particolare la situazione dell’attaccante moldavo Damascan, classe ‘99, in prestito al Fortuna Sittard in Eredivise: in Olanda Damascan ha lasciato buone impressioni con 7 gol in 23 presenze, tra coppa e campionato, e il riscatto a 1,5 milioni è possibile. Da definire poi anche il futuro di Boyé (2 gol in 22 presenze), un altro attaccante, in prestito al Reading: per poterlo riscattare, gli inglesi dovranno versare 4 milioni.