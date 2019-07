Vitalie Damascan (20) giocherà in Olanda. Tuttosport fa sapere che l'attaccante moldavo si accaserà al Fortuna Sittard in prestito con diritto di riscatto fissato a un milione e mezzo di euro. Nell'ultima stagione, il calciatore ha giocato appena 3' in prima squadra. Poi, altre tredici presenze complessive con la Primavera.