Torino, De Silvestri al 45': "Dobbiamo stare attenti nel secondo tempo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo De Silvestri, esterno granata, è intervenuto al termine del primo tempo tra Sampdoria e Torino. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Non è arrivato il gol dell'ex, ma l'assist.

"Sono contento per me, ma anche per Belotti. Sapevo che si sarebbe sbloccato, ne ha fatti due. Dobbiamo stare attenti nel secondo tempo".

Finalmente è tornato Belotti.

"Lui è sempre nel gruppo. Anche se non stava segnando era in una buona condizione. Sono contento per lui".