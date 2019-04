© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo De Silvestri, giocatore del Torino, a Sky Sport:

Sull'infortunio:

"Solo una botta sulla rotula che fa male. Vedremo domani, ma è solo una botta".

Negli spogliatoi Mazzarri ha parlato d'Europa?

"Ci ha fatto i complimenti per l'intensità che abbiamo avuto, per noi oggi era uno scontro diretto. Abbiamo fatto una grande gara, era contento come tutti noi. Quando siamo intensi siamo una squadra ostica per tutti. Ora ci riposiamo e prepariamo la partita di sabato a Parma".

Belotti è uno ma sembrano due...

"Quando sta così è un piacere vederlo, rincorre tutti. È un capitano che parla poco, anzi parla con i fatti. Gli faccio i complimenti, ha anche valorizzato un mio cross: ha fatto un gol bellissimo".