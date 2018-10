Torino, De Silvestri: "Belotti ha tutto il tempo per riprendersi la Nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo De Silvestri, difensore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport parlando di Andrea Belotti, non convocato in Nazionale: "Per quel che riguarda il Gallo lo ha detto mancini in conferenza e ha spiegato i motivi dell'esclusione. È giusto che decida il ct. Andrea l'ho visto comunque bene, saprà andare avanti e l'Europeo è ancora lontano. Avrà tutto il tempo per tornare in Nazionale".