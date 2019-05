© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino del Torino Lorenzo De Silvestri commenta ai microfoni di Torino Channel il brutto ko subito sul campo dell'Empoli: "C'è molta amarezza. È difficile ora come ora analizzare con lucidità il match perché sono stanco e molto giù di morale. Abbiamo iniziato così così e subito il gol, poi a fine primo tempo avremmo potuto rimettere in parità il match. Quando abbiamo trovato l'1-1 abbiamo provato a vincerla cambiando modo di stare in campo e lì ci è mancata un po' di esperienza: sarebbe servito rifiatare alcuni minuti, invece abbiamo voluto vincerla subito. Poi quando l'Empoli ha segnato il 2-1 siamo crollati mentalmente. Questo però non toglie che abbiamo disputato una grande annata e che abbiamo voglia di chiudere al migliore dei modi nel nostro campo per aumentare ancora il record di punti. Mi sento orgoglioso di aver fatto parte e far parte di questo grande gruppo. Ci tengo a fare una bella settimana per affrontare nel migliore dei modi l'ultima sfida contro la Lazio"