© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il laterale del Torino Lorenzo De Silvestri ha commentato così a Torino Channel il match vinto contro il Genoa: “Ci siamo concentrati molto questa settimana per fare una partita sotto il profilo mentale alla grande. Tutta la squadra si è sacrificata, c’è stato un po’ di tutto in questa partita. Sono contento per Bremer, è un ragazzo che meritava il suo primo gol in Serie A. Ci siamo ricompattato, abbiamo valutato gli aspetti positivi della partita con l’Inter che comunque ci sono stati, siamo stati tutti parte integrante del gruppo, quindi sono doppiamente contento per questo”.