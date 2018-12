© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lorenzo De Silvestri, terzino del Torino, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così prima del match contro la Lazio: “E’ una partita sicuramente delicata, per noi anche di confronto per capire fin dove possiamo spingerci. Dovremo giocarcela a viso aperto, siamo preparati per questo”.