Torino, De Silvestri: "Dispiace non aver vinto ma siamo in crescita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo De Silvestri, esterno del Torino, ha parlato a Torino Channel al termine del pareggio contro il Cagliari: "Il primo tempo è stata una partita complicata perché ci avevano preso le misure molto bene. Il secondo però siamo usciti fuori. C'è stata crescita di gioco e dei singoli ma è finita 0-0. Mi dispiace per la mancata vittoria però vedo un miglioramento rispetto all'ultima partita, soprattutto nella fase di non possesso. Mi premeva molto e sono contento perché non abbiamo preso gol".