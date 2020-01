© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo De Silvestri, giocatore del Torino, ha commentato a Rai Sport il match vinto contro la Roma: “Meglio fuori casa? Forse è un caso, magari riusciamo a essere più liberi mentalmente fuori casa. Il mister ci aveva detto di non essere remissivi ma di aggredirli alti. Sicuramente ci abbiamo creduto, poi un pizzico di fortuna, tantissima concentrazione e ne è uscita fuori una buona partita. Di occasioni ne abbiamo avute anche noi, abbiamo sofferto, ma abbiamo avuto l’input mentale di aggredirli alti. Sicuramente chapeau a tutti, faccio i complimenti a tutti i ragazzi. Non abbiamo dimostrato finora di essere una squadra matura al 100%. Sicuramente abbiamo delle lacune, ma siamo venuti a Roma a vincere. Dobbiamo essere consapevoli che possiamo mettere in difficoltà qualunque avversario, dobbiamo essere più consapevoli di noi stessi e della nostra forza, altrimenti nel calcio appena molli puoi perdere. Ci è successo spesso, ora mi auguro e auspico che non succeda più”, ha concluso.