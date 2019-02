© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il laterale del Torino Lorenzo De Silvestri, che oggi contro l'Udinese ha toccato quota 300 partite in Serie A, ha commentato così il suo traguardo personale: "Sono contento perché dietro a tutte queste partite ci sono anni di sacrifici. Ho sempre creduto in me stesso e sono orgoglioso di questo traguardo. Oggi una situazione un po' particolare mi ha permesso di entrare in campo, così sono riuscito a dare il mio contributo alla squadra. Vittoria? Sono tre punti importanti. Nelle ultime tre partite non abbiamo subito neanche un gol e questo è un dato significativo del lavoro che stiamo facendo. Noi dobbiamo migliorare ancora su molte cose, ad esempio dobbiamo imparare a chiudere prime le partite. Detto ciò, la Serie A è così, è un campionato molto difficile e le vittorie nette sono sempre più rare perché spesso le sfide sono equilibrate". Lo riporta il sito ufficiale dei granata.