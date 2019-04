Torino, De Silvestri: "La Champions è un sogno, vogliamo giocarcela"

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della ‘Domenica Sportiva’, è intervenuto il giocatore del Torino Lorenzo De Silvestri dopo la vittoria sul Milan: “Quanto ci crediamo nella Champions League? È un sogno che cerchiamo di inseguire, siamo lì, mancano quattro partite. Sappiamo che non è facile, ci sono tante squadre che lottano, ma ci siamo anche noi. Non era facile perché sapevamo che la Lazio aveva vinto e che il Milan veniva per fare una grande partita dopo l’esclusione dalla Coppa Italia. È stata una grande dimostrazione di consapevolezza, abbiamo avuto grande ritmo e intensità, complimenti a tutti. Le qualità fisiche, l’intensità e il ritmo in questo campionato sono fondamentali, soprattutto ora che siamo alla fine del campionato. Abbiamo una grande solidità difensiva, questo ci ha permesso di perdere poche partite. È stata una crescita e una consapevolezza continua, complimenti allo staff che ci ha migliorati tutti. Siamo lì e ce la giochiamo con tutte le grandi del campionato. Erano un po’ di anni che non riuscivamo a lottare per qualcosa di importante fino alla fine, un po’ per merito nostro e un po’ del mister siamo qui e ce la vogliamo giocare. È stato un lavoro psicologico, ci siamo detti di crederci perché eravamo lì. Dobbiamo tener duro e giocarcela fino all’ultima partita”.