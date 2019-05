© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo De Silvestri, difensore del Torino, ha commentato a Sky Sport la vittoria contro il Sassuolo: “Siamo partiti molto bene, abbiamo avuto tante occasioni. Bisogna fare i complimenti al Sassuolo che non ha mollato niente. Mi manca la voce, ho cercato di caricare tutti perché ci credevo. Siamo riusciti a ribaltare il risultato. Il gol di Belotti? Tutto merito mio… No, scherzo. Ci siamo allenati molto su questo tipo di situazioni. Ci eravamo detti di provare a riproporla. Quando uno ci crede poi le cose possono accadere. Sono contento degli assist che sono serviti per ribaltare la partita”.

Cosa significa vincere in questo modo nella corsa per l’Europa? “Dobbiamo prendere il positivo da ogni risultato, oggi sotto 2-1 abbiamo vinto 3-2. Dobbiamo prendere questo carattere e portarlo a Empoli e con la Lazio. Eravamo tutti stanchi, con i crampi, ma abbiamo tenuto fino alla fine. È un gruppo unico, unito. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, allenarci bene e aver voglia di andare in campo”.