© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pochi minuti al match tra Torino e Bologna, una partita speciale per Sinisa Mihajlovic, ex allenatore granata mai dimenticato dai tifosi del Toro ed oggi sulla panchina avversaria. Tra i giocatori ai quali è più legato c'è Lorenzo De Silvestri, esterno del Torino, che spende parole importanti per il tecnico rossoblù: "Sinisa per me è stato l'allenatore con il quale ho giocato di più. E' un grande esempio, sia per me sia per tutto il calcio, mi ha dato tanto; è inutile sprecare parole, lui sta dimostrando tutto con i fatti e gli do un abbraccio fortissimo" sono state le sue parole ai microfoni di Sky Sport.