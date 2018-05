Torino, De Silvestri: "Persi dei punti, potevamo lottare per l'Europa"

Le sue parole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo De Silvestri, esterno del Torino, dopo il pareggio contro il Napoli, con tanto di gol del 2-2, ha parlato a Premium Sport: "Prima della partita ci eravamo ripromessi di fare una partita d'orgoglio al San Paolo e l'abbiamo fatto. Ljajic mi ha messo una palla meravigliosa e ho segnato. Queste sono le gare belle da giocare, in un San Paolo così pieno, ci siamo goduti la partita e ci abbiamo messo passione. Questa è una iniezione di fiducia per il prossimo anno, per tutti. Abbiamo perso qualche punto per strada, potevamo essere insieme al gruppo per l'Europa".