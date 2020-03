Torino, De Silvestri: "Ripresa allenamenti? Seguo il dibattito, ma ora penso solo al virus"

"Sono a casa, cerco di informarmi sulle possibili novità e di rispettare le regole, dando una mano a chi adesso sta soffrendo, chi è in ospedale e chi si sta facendo in quattro per noi". Lorenzo De Silvestri, esterno del Torino, ha parlato a Sky Sport soffermandosi anche sul dibattito che riguarda la ripresa degli allenamenti: "Ho sentito varie opinioni sul rientro in campo e sui calendari, cerco di tenermi informato. Non è il mio pensiero primario, ora penso al virus. Ma noi siamo gli attori principali, staremo a vedere cosa decideranno le autorità competenti. Noi lavoriamo per mantenerci in forma, quando sarà ci adatteremo in maniera molto seria".