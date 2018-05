Torino, De Silvestri: "Sono orgoglioso di quello che sto facendo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino del Torino Lorenzo De Silvestri commenta così la gara vinta contro la Spal ai microfoni di Torino Channel: “Sono contento, sono orgoglioso di quello che sto facendo. Sono cose preparate in allenamento, fa piacere quando una cosa che viene provata in allenamento poi viene effettuata anche in partita”.