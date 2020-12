Torino, difesa da horror: il paradosso di Giampaolo

Tra i tanti numeri negativi che contraddistinguono la stagione del Torino, spiccano anche quelli legati alla retroguardia. La difesa dei granata è per distacco la peggiore del campionato, e nemmeno L’alternanza di moduli, di interpreti e di portieri, ha contribuito a migliorare la situazione. Un vero paradosso, specie in considerazione del fatto che Giampaolo ha sempre caratterizzato nelle sue avventure felici, le sue squadre con un reparto difensivo efficace ed affidabile. Una situazione che non si sta ripetendo al Torino, protagonista di uno degli avvii di stagione peggiori della sua lunga storia. Dal Presidente Cairo giungono segnali di fiducia incondizionata al tecnico, anche se un segnale di svolta in una gara che sembra segnata come quella di Napoli sarebbe l’unica medicina possibile per trascorrere un Natale senza ribaltoni e depressioni.