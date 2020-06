Torino, dilemmi tattici in vista della prossima sfida

vedi letture

Qualche segnale di Torino dopo settimane di nulla sostanziale. Questo è il messaggio che i granata si portano dietro grazie al pareggio contro il Parma, risultato che grida vendetta per le opportunità che Belotti e compagni avrebbero avuto per portare a casa la posta piena e che non sono invece riusciti a sfruttare. Il prossimo turno vedrà i ragazzi di Longo fronteggiare l’Udinese, con la possibilità di una riconferma per l’accoppiata Zaza-Belotti che si fronteggia all’altra opportunità di schierare un tridente che al fianco del capitano comprenda la presenza di Berenguer ed Edera. Situazioni tattiche in divenire per il Torino, reduce dal primo punto conquistato dalla nuova gestione tecnica e determinato nel trovare continuità di risultato che consentano ai granata di uscire dalle secche di bassa classifica per rivolgere uno sguardo più ottimistico al futuro prossimo ed anteriore.