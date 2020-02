© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono minuti di fuoco, subito dopo un pesantissimo ko per 4-0 in casa del Lecce, in casa Torino. La prestazione negativa di oggi dei granata ha toccato nel profondo il presidente Urbano Cairo e i suoi dirigenti, radunatisi nelle stanze della pancia dell'Olimpico Grande Torino per valutare il futuro dell'allenatore Walter Mazzarri.

Il tecnico livornese è a rischio, e se dovesse essere esonerato i nomi che si fanno sono quelli di Moreno Longo, che conosce già l'ambiente avendo già allenato la Primavera, o di un altro ex, anche se qui si parla di prima squadra, quale quello di Gianni De Biasi. Lo riferisce Sky Sport.