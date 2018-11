© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Koffi Djidji, difensore del Torino, ha parlato del momento dei suoi ai microfoni di Torino Channel: "Di partite come quella di Cagliari ne ho vissute tante, meriti di vincerle e poi alla fine magari le perdi. Perciò, anche considerando che arrivavamo da una prestazione deludente contro il Parma, il punto ottenuto non è da buttare via. E che bello aver recuperato Ansaldi: non avevo mai giocato insieme a lui, è bravo in entrambe le fasi".