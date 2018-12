© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di Torino Channel Koffi Djidji, autore di un’ottima partita all’Olimpico di Roma, parla così della sfida giocata oggi. “Non so se sia stata la mia miglior partita, penso soprattutto alla squadra, è stata una buona partita ma come in altre occasioni si poteva vincere e non è successo. Ora ci riposiamo una settimana, poi dobbiamo riprendere ancora più forte per recuperare i punti che abbiamo lasciato per strada. Ci sono molte cose positive da cui ripartire per guardare avanti. Noi difensori stiamo facendo bene, ma la fase di non possesso è sempre opera di tutta la squadra”.