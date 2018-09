Torino, Djidji: "Felice dell'esordio. Importante non aver perso"

Fonte: Torinogranata.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel post gara di Bergamo, Koffi Djidji, difensore del Torino, ha parlato alla stampa dopo la sua prima presenza in serie A: "Sono molto contento di aver giocato. C’è stato un grande sforzo dal punto di vista difensivo, adesso ci proiettiamo alle prossime partite. Si è lavorato molto per prepararlo, sapevamo sarebbe stato un match difficile e molto fisico, era importante non perdere e lo abbiamo fatto giocando anche abbastanza bene. C’è molto aiuto tra noi compagni, tutti si sono battuti per il risultato e per la squadra. Era faticoso per me giocare per la prima volta dopo essere stato tanto in panchina, ma sto continuando a lavorare per migliorare”.