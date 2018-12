Torino, Djidji: "Non sarà una partita facile, ma vogliamo vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Koffi Djidji, difensore del Torino, è intervenuto prima del match contro il Genoa. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Non sarà una partita facile, il Genoa è una buona squadra con degli ottimi giocatori. Non dobbiamo sbagliare come contro il Cagliari. Giochiamo in casa e cercheremo di fare una buona partita. Vogliamo i tre punti per poter lavorare in maniera più tranquilla".