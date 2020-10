Torino, domani la prima di cinque prove d’appello per Giampaolo

Domani sarà il giorno di Sassuolo-Torino, una delle prime prove d’appello alle quali sarà sottoposto il tecnico dei granata Marco Giampaolo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, infatti, complice il pessimo avvio di stagione dei piemontesi, la permanenza a lungo termine dell’ex allenatore del Milan sulla panchina granata sarebbe tutt’altro che sicura. Le prossime cinque gare sono infatti destinate ad avere una valenza fondamentale per affermare e consolidare la validità del progetto inaugurato in estate, e di conseguenza il prossimo impegno rappresenta di fatto il primo di 5 test che avranno in palio il proseguimento dell’avventura di Giampaolo alla corte di Urbano Cairo. Lecce, Lazio, Genoa e Crotone gli altri impegni in cui dimostrare passi avanti e raccogliere punti: schiodarsi dall’attuale nefasta situazione di classica è priorità assoluta per il Torino e per il futuro professionale del suo allenatore.