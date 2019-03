© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino avrà l'obbligo di riscattare Cristian Ansaldi da domenica prossima. L'argentino toccherà le 40 presenze in Serie A con la maglia granata, meritandosi la conferma da 2,4 milioni che Cairo ha concordato con l'Inter due stagioni or sono, come spiega Tuttosport.