Torino, Donsah in granata entro venerdì: operazione da 5-6 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Godfred Donsah dovrebbe vestire la maglia del Torino entro la partenza per il ritiro di Bormio prevista per venerdì prossimo. Un'operazione in prestito con obbligo di riscatto che dovrebbe chiudersi tra i 5 e i 6 milioni di euro.