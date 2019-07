© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ieri pomeriggio in casa Torino è arrivato il rinnovo contrattuale di Armando Izzo, uno dei giocatori più ambiti del mercato granata. Come sottolinea La Stampa, sulle tracce del difensore c’erano Roma e Inter, ma era arrivata anche un’offerta dell’Arsenal, pronto a investire 25 milioni di euro. Il centrale ha prolungato fino al 2024 ed è dunque blindato per i prossimi anni.

I prossimi rinnovi - La stessa sorte toccherà a Nicolas Nkoulou e Lyanco. Il centrale camerunese è in scadenza tra due anni e dovrebbe legarsi al club di Urbano Cairo almeno fino al 2023. Rinnovo in arrivo anche per il brasiliano, in questo momento infortunato, che dovrebbe prolungare fino al 2024 (è in scadenza nel 2022).