Torino, dopo l'emergenza appuntamento con Ansaldi: il rinnovo non è a rischio

vedi letture

Non ci sono problemi in casa Torino per il rinnovo di contratto di Cristian Ansaldi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, quando l'emergenza Coronavirus sarà terminata, verrà organizzato un incontro per raggiungere l'intesa, che però non è in discussione visto che anche il giocatore ha tutta l'intenzione di prolungare l'attuale accordo che terminerà a giugno.