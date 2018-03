Torino, dubbio Berenguer-Niang contro la Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il riscatto dopo la sconfitta, la terza consecutiva. Contro la Fiorentina il Toro di Mazzarri è chiamato a cercare una vittoria manca da oltre un mese, con l'Udinese in casa (2-0) lo scorso 11 febbraio. Tra le mura dell'Olimpico granata, scontata la squalifica, davanti a Sirigu dovrebbe tornare Burdisso, che riprenderà il suo posto al fianco di N'Koulou al centro della retroguardia. Dubbi sulle fasce, con tre uomini per due maglie: Ansaldi è certo del posto, qualche incertezza tra De Silvestri e Barreca, rispettivamente a destra e a sinistra, con l'argentino pronto a correre su entrambe le corsie. Rincon e Baselli potrebbero essere affiancati da Acquah in mediana. In avanti l'altra incognita, con Berenguer e Niang che si giocano un posto dal primo minuto, nel tridente composto da Belotti al centro e Iago Falque a destra. Con Ljajic abile e arruolabile, tornato a disposizione dopo il problema fisico accusato a Roma. Dubbi di formazione che potranno essere sciolti dal tecnico di San Vincenzo oggi pomeriggio in conferenza. Tuttomercatoweb seguirà live l'incontro stampa in programma alle 16.45 dal "Grande Torino".