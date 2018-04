Torino, dubbio in mediana: Obi in vantaggio su Acquah al posto di Rincon

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo due vittorie consecutive, contro Cagliari e Crotone, il Toro di Mazzarri è chiamato alla prova del nove al cospetto di una grande, l'Inter (fischio d'inizio al Grande Torino domani alle 12.30). L'ennesimo test per capire il valore di questa squadra e - soprattutto - la fattibilità di un sistema di gioco ancora da assimilare al meglio. Verso i nerazzurri, nondimeno, il nodo principale del tecnico di San Vincenzo è da scogliere a centrocampo. E vista l'assenza di Rincon (squalificato dopo il giallo rimediato mercoledì contro i calabresi), i candidati per sostituirlo sono Obi e Acquah, con l'ex Inter in vantaggio sul ghanese per un posto accanto a Baselli. Nella difesa a tre, invece, dovrebbe esserci la conferma di Burdisso e Moretti, con N'Nkoulou che potrebbe tornare titolare recuperato dal problema alla caviglia. Sulle corsie correranno De Silvestri e Ansaldi. Dopo i segnali postivi visti contro il Crotone, sulla trequarti del 3-4-1-2 dovrebbe agire Ljajic, alle spalle di Belotti e Iago Falque, in un tridente più equilibrato con il serbo all'arma bianca, e all'occorrenza pronto a infilare la sua ex squadra. Ipotesi, tutte, al netto delle parole di Mazzarri, che oggi pomeriggio presenterà il match contro la squadra di Spalletti dall'Olimpico Grande Torino. Tuttomercatoweb seguirà live l'incontro stampa, in programma alle 14.45.