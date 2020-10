Torino, due ballottaggi e una grande possibilità

Due ballottaggi ed una grande occasione. Il Torino si prepara così alla sfida contro una Lazio rimaneggiata a causa del principio di focolaio Covid che ha coinvolto i biancocelesti, con l’obiettivo di dare continuità ai buoni risultati dell’ultima settimana. Centrare la prima vittoria in campionato della stagione è una priorità assoluta, e la possibilità fornita dalle tante assenze della controparte garantisce un assist che in casa granata non si può non cercare di sfruttare. Nessuna discussione riguardo allo schema che Giampaolo andrà ad utilizzare: il consueto 4-3-1-2 è ormai consolidato nelle preferenze dell’allenatore dei piemontesi. Gli unici dubbi risiedono nella scelta degli interpreti per la coppia centrale di difesa, con Bremer e Lyanco favoriti su Nkoulou che dovrebbe partire dalla panchina; e con Rodriguez che dovrebbe partire dal primo minuto sulla corsia mancina a discapito di Ansaldi destinato alla panchina. Di contro, peraltro, le scelte di Simone Inzaghi saranno quasi obbligate. Possibile chance dal primo minuto per Muriqi per sostituire Immobile al fianco di Correa, con Caicedo che dovrebbe dunque restare a guardare.