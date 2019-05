Torino, due ballottaggi in vista di Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due ballottaggi per novanta minuti che non possono prevedere nessun genere di fallimento. Il Torino si gioca le sue possibilità europee ad Empoli contro una squadra alla disperata ricerca di punti utili per continuare a sperare nella salvezza, ed ha intenzione di farlo con l’undici che Walter Mazzarri ha consolidato come quello chiave di questa fase della stagione. Sarà 3-5-2 con la sola variabile legata all’utilizzo o meno di un trequartista tra le linee, identificabile in Baselli, o piuttosto di due giocatori di qualità alle spalle di Belotti. In questo caso, oltre all’ex atalantino sarebbe scelto Iago Falque, che si accomoderebbe invece in panchina qualora fosse scelto Zaza per affiancare il Gallo. L’unico altro dubbio residuo riguarda la scelta dell’esterno sinistro, con Ola Aina favorito su Berenguer per completare una linea mediana che prevederà la presenza contestuale di Rincon e Meite con De Silvestri sul lato opposto. Confermato il trio arretrato composto da Izzo, Nkoulou e Moretti davanti a Sirigu. Per novanta minuti di fuoco.