Torino, due ballottaggi per Giampaolo

Nessun esperimento in casa Torino per fronteggiare il Sassuolo nell’anticipo di questa sera. Giampaolo punta sulla solidità da creare con le alchimie tattiche del suo 4-3-1-2 senza troppo spazio per dubbi di formazione. A questo proposito sono sostanzialmente due i ballottaggi possibili: uno in difesa con Bremer e Lyanco che si giocheranno la maglia da titolare per affiancare Nkoulou nella linea a quattro difensiva, e poi quello per il ruolo di perno sul centodestra della mediana con le possibilità legate a Lukic e Meite. Rincon sarà il play adattato mentre Linetty completerà il pacchetto alle spalle di Verdi. Solo panchina per Gojak mentre davanti l’assenza di Zaza confermerà Bonazzoli al fianco del Gallo Belotti.