Torino, due ballottaggi per Mazzarri. Si cercano risposte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ballo di Simone. Chi in compagnia del Gallo Belotti? Questo é il vero dubbio che accompagna le ore di vigilia rispetto alla sfida del Rigamonti che potrebbe assumere contorni decisivi per il futuro del Torino e del suo tecnico Walter Mazzarri. Verdi o Zaza come compagno di reparto del capitano è la scelta che il tecnico di San Vincenzo dovrà fare per determinare l’undici più importante di questo avvio di stagione, quello che potrebbe rinsaldare la sua posizione professionale in ossequio alle dichiarazioni di Urbano Cairo, oppure rimetterla in discussione con riferimento alla contestazione bipartisan che non ha risparmiato nè allenatore nè presidente nelle ultime travagliate ore dei granata. L’altro dubbio di formazione è legato alla scelta dell’esterno che completerà la linea a 5 in mediana assieme ad Ansaldi, Meite, Lukic e Rincon: il neo acquisto Laxalt precede di un’incollatura De Silvestri ma una decisione definitiva verrà presa solo a ridosso dello scontro con l’undici di Grosso. Anche perché, al di là degli interpreti, sarà il carattere a fare la differenza. In casa granata c’è la necessità di tornare a farlo vedere, portando a casa punti concreti, dopo troppe dichiarazioni d’intenti.