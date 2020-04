Torino, due certezze e mezza dalle quali ripartire

Il segnale che già la scorsa estate Urbano Cairo aveva cercato di lanciare era quello di riportare uno spirito di ambizione rinnovato nell’ambiente del Torino. Una sessione calda, nella quale dopo avere fatto di tutto per trattenere i pezzi pregiati, il Presidente dei granata regaló alla piazza Simone Verdi come investimento per il salto di qualità poi mai effettivamente verificatosi sul campo. In vista della conclusione della stagione in corso, ma soprattutto in previsione di quanto potrà accadere nella prossima, il quadro che sembra delinearsi è quello di ripartire da due certezze e mezza. Sul campo i profili che vengono considerati inamovibili nonostante i tanti interessamenti che contraddistinguono i rispettivi cartellini sono quelli di Salvatore Sirigu e del Gallo Belotti. La volontà è quella di creare un nuovo asse che abbia sempre l’estremo difensore ed il capitano come architravi. Al loro fianco anche il profilo del tecnico Moreno Longo sembra veleggiare verso la riconferma, anche al netto della partenza con il freno a mano tirato che ha sin qui contraddistinto la sua esperienza alla guida della prima squadra. Una fine campionato in cui le squadre in lotta per le zone basse della graduatoria ripartiranno sostanzialmente alla pari dal punto di vista della spinta mentale, potrebbe rappresentare l’occasione ideale per rinfrescare il progetto con nuove idee e gettare le basi per il futuro ad ampio raggio che in casa Torino non si vede l’ora di costruire con l’aiuto di questi capisaldi.