Torino, due destini da blindare

Tra le poche note liete del Torino in un avvio di stagione evidentemente negativo, spiccano i profili di Sirigu e di Belotti. Per entrambi, nonostante l’innegabile importanza rivestita per le dinamiche tattiche dei granata, il futuro è ancora tutto da scrivere. Il rendimento palesato dai due, infatti, suggerirebbe ad Urbano Cairo di approfondire e concretizzare i discorsi abbozzati in chiave rinnovo per eliminare ogni possibile tentazione di mercato con vista sull’estate. Tuttavia non mancano di certo le società, specie del nostro campionato, potenzialmente interessate ad investire sui rispettivi cartellini nel tentativo di farli propri nella prossima stagione. Se il prezzo del capitano resta proibitivo, nonostante il sempre acceso interesse del Napoli nei suoi confronti, il discorso per l’estremo difensore potrebbe essere differente, specie al netto del giro di portieri che si potrebbe innescare tra qualche mese con il possibile addio di Donnarumma al Milan. Insomma, questioni irrisolte che sembrano destinate a diventare attuali nelle settimane a venire, sempre che da Torino non si decida di sparigliare le carte una volta per tutte blindando ai colori granata il destino di entrambi.