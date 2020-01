Torino, due dubbi per Mazzarri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continuare a vincere per confermare gli obiettivi di inizio stagione che solo qualche settimana fa sembravano irraggiungibili. La missione in casa Torino è segnata, e passa attraverso la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Una sfida al calcio di De Zerbi che Mazzarri affronterà senza rinunciare al suo 3-4-2-1, con due unici ballottaggi. Il primo in difesa, riguardante il terzo centrale da affiancare a Izzo e Nkoulou, e che coinvolge Bremer e l’oggetto dei desideri del Lecce Djidji. Per l’attacco da un lato la possibilità di concedere una chance a Millico dal primo minuto, dall’altro la prospettiva di confermare Verdi con Berenguer e Belotti nonostante le polemiche della passata settimana. In attesa di due settimane di mercato coinvolgenti e potenzialmente travolgenti tra entrate ed uscite, ma con la prospettiva molto chiara di continuare a guadagnare posizioni in graduatoria.