Torino, due mail a Cairo dai possibili acquirenti. Console fa sul serio e attende una risposta

Non una ma due mail. Tuttosport oggi in edicola dedica spazio al possibile passaggio societario del Torino, con i candidati acquirenti del club granata che hanno fatto la prima mossa concreta e ufficiale inviando a Urbano Cairo la richiesta di incontro. Non sarà facile convincere l'attuale patron ad aprire la porta, ma il tentativo è stato fatto: Francesco Paolo Console (fondatore, proprietario e Ceo dell’omonima società di consulenza finanziaria internazionale: casa madre a Torino, sedi in molte metropoli del mondo dal Golfo arabo all’Europa agli Usa) ha bussato alla porta del presidente granata. E a nome dei candidati acquirenti (che rappresenta in qualità di advisor) gli ha chiesto un incontro. Di seguito il testo del documento allegato alle mail: "Egregio dott. Cairo, sono il dott. Francesco P. Console, CEO della società Console & Partners, Torino, Advisor di un gruppo di imprenditori che desiderano presentarLe una proposta al fine di intavolare con Lei una trattativa tesa all’acquisizione della società da Lei presieduta, TORINO FC S.p.a.. La pregherei pertanto di volermi comunicare la Sua disponibilità per un incontro preliminare. In attesa di un Suo cortese riscontro, La saluto cordialmente". Le mail sono state inviate mercoledì sera, circa un’ora e mezzo prima che iniziasse la partita Torino-Roma. Difficile che Cairo le avesse viste anche perché ha poi dribblato le domande con un "Non ho ricevuto nessuna telefonata" nel post partita.

Nuovi contatti - Sempre secondo Tuttosport, oggi Console ripartirà alla carica. Ieri mattina si è svolto un summit tra gli imprenditori coinvolti o loro rappresentanti (uno è il leader, con il core business nella finanza internazionale, e al fianco ha 4 partner: tutti tifosi del Toro). Argomento: strategie per l’acquisizione, gestione e rilancio del club, organigramma potenziale nei punti cardine. Alla riunione ha partecipato anche un noto direttore sportivo italiano, non anziano. Sta già pensando al calciomercato. La partite è solo all'inizio, ma Console fa sul serio.