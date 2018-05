Torino, due obiettivi per la difesa: si punta a Tonelli e Izzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con l'infortunio, e conseguente operazione, di Lyanco, il Torino si guarda intorno per trovare nuovi difensori da affidare a Walter Mazzarri per la prossima stagione e come riporta oggi Tuttosport non c'è solo il nome di Lorenzo Tonelli sul taccuino del ds Petrachi. Visto che serviranno almeno due centrali il Toro proverà a prendere anche Armando Izzo, in uscita dal Genoa.