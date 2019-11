Torino, due ritorni è il rilancio di Berenguer

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizie in casa Torino, specie in considerazione di ciò che i granata sembravano destinati a dover affrontare. Se fino a un paio di giorni fa le notizie legate al recupero di Simone Zaza parlavano di uno stop di almeno un mese prima di rivedere l’attaccante pronto a tornare a disposizione di Walter Mazzarri, le indicazioni fornite dall’allenamento di ieri reinseriscono l’ex Valencia tra gli effettivi totalmente a disposizione del tecnico di San Vincenzo, al pari di Vittorio Parigini. Per entrambi il recupero è stato completato, con la conseguente possibilità di andare a rimpinguare le scelte di formazione possibili per i prossimi impegni granata. Le indicazioni fornite dal rettangolo verde nell’ultimo impegno, inoltre, fanno rinvigorito anche le quotazioni di Berenguer, match winner contro il Brescia in virtù di una prestazione di altissimo livello che ha garantito equilibrio e qualità alla fase avanzata. Insomma, buone notizie in serie per ricominciare a lavorare con fiducia alla ricerca di una seconda fase della stagione più ricca di soddisfazioni rispetto a quella che il Torino si è appena messo alle spalle.