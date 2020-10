Torino, due tentativi andati a vuoto della Fiorentina per Belotti

vedi letture

Questa mattina su La Nazione è presente un retroscena di mercato che riguarda Andrea Belotti. La Fiorentina sta lavorando per il dopo-Chiesa e, a riprova della stima nutrita per il Gallo (e degli standard ai quali ai punta), ha provato a fare almeno un paio di tentativi per arrivare all'attaccante del Torino. Per poi, date le risposte, cambiare direzione.