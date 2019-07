© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiorentina e Lazio si sfidano per Kevin Bonifazi. Il difensore del Torino ha solo l'imbarazzo della scelta e, dopo aver fatto bene alla SPAL, è pronto a spiccare il volo verso una piazza più ambiziosa. Come riporta Tuttosport, sono proprio viola e biancocelesti a contenderselo con maggiore convinzione in queste ore di calciomercato.