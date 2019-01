© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna di Tuttosport spiega che Torino e Fiorentina sarebbero sulle tracce di Roberto Gagliardini. L'Inter sta cercando una squadra che possa farlo giocare con continuità: è ai margini del progetto nerazzurro e per questo potrebbe lasciare Milano in prestito fino all'estate. Entrambe le società sarebbero in corsa, con Walter Mazzarri e Stefano Pioli pronti ad abbracciarlo.