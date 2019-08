Torino-Sassuolo 2-1 (14' e 55' Zaza, 69' Caputo)

Due gol che valgono tre punti: Simone Zaza is on fire. È stato proprio l'attaccante lucano, grande ex dell'incontro col Sassuolo, a decidere infatti la prima sfida in Serie A del Torino. Proprio come accaduto nelle due gare di Europa League con Debrecen e Shakhtyor. Un trend importante, già cinque reti in appena sei partite stagionali, che gli consente di superare il suo record di realizzazioni con la maglia del granata (4 in 30 presenze lo scorso anno) quando siamo solamente al 25 di agosto.

Il Zaza 2.0, d'altronde, lotta per 90 minuti, fraseggia con Belotti e, cosa ancora più importante, gonfia finalmente la rete. Esattamente quello che era mancato nel campionato passato dopo l'importante investimento fatto da Petrachi per anticipare la Sampdoria e riportarlo in Serie A dal Valencia. Nell'incornata del provvisorio 1-0 contro i neroverdi c'è tutta la sua essenza: senso della posizione, forza fisica e fame sotto porta. Nel 2-0, tocco involontario di tacco su una conclusione dalla distanza del 'Gallo', c'è la tipica fortuna che aiuta gli audaci. Se è vero che a Torino i tifosi si aspettavano qualche colpo di mercato, confermare il numero 11 in questa stagione potrebbe rivelarsi così il miglior acquisto possibile di Cairo.