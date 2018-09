Torino, è l'ora di Zaza: titolare con Belotti contro il Napoli

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zaza rivede il Napoli e la maglia da titolare, la sua prima da quando veste il granata. Il bomber che uccise i sogni di scudetto dei partenopei nel 2016 avrà la sua chance dall'inizio, oggi nel lunch-match dell'Olimpico Grande Torino, vista (anche) l'assenza di Iago Falque. "Non so – spiega Mazzarri, presentando la sfida contro la sua ex squadra – se lui sia già al top. Certo, giocando acquisisce ritmo e condizione. Purtroppo lui è arrivato un po' tardi, mi sarebbe piaciuto fare certe valutazioni in amichevole". E invece verranno fatte in campo, davanti al Napoli di Ancelotti: "Un allenatore top, che stimo - precisa il tecnico -. E' bravo ed è una persona squisita. Per fare un risultato positivo ci servirà una grande prestazione e tutto il calore del nostro pubblico". Il tutto senza lo spagnolo, assenza che si somma a quelle di Ansaldi e De Silvestri, senza dimenticare Soriano convocato ma per la panchina, il tecnico di San Vincenzo dovrebbe tornare al classico 3-5-2. Davanti a Sirigu, in difesa partiranno Izzo, N'Koulou e Moretti. Sulle corsie ci saranno Ola Aina a sinistra e Berenguer su quella opposta, con Rincon avvolto Meité e Baselli. In avanti, l'ex Valencia si prenderà il reparto in tandem con Belotti. Perché "questo Toro è un work in progress", dice Mazzarri, ma può già contare su tante alternative e un'identità sempre più certa.